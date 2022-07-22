مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي معاناة خمسينية مع ورم في الكبد

وأشار إلى أن المستشفى يضم وحدة متخصصة في جراحات الأورام والكبد والبنكرياس، مجهزة بأعلى التقنيات والتجهيزات، ويشرف عليها فريق من ذوي الخبرة والاختصاص في التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.