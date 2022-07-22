مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي معاناة خمسينية مع ورم في الكبد

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، من إجراء جراحة معقدة لاستئصال ورم بالفص الأيمن للكبد، لمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً، حيث تكللت الجراحة بالنجاح.
وقال المدير الطبي المساعد بالمستشفى الدكتور سعد الشهراني: فور استقبال المريضة؛ أجريت لها الفحوصات والأشعة الدقيقة، وأظهرت النتائج وجود ورم ملاصق للوريد البابي الأيمن للكبد، مما استدعى التدخل الجراحي لاستئصال الورم.
وأضاف: العملية استغرقت 6 ساعات وتضمنت فصل واستئصال الفص الأيمن من الكبد، وإزالة الورم بشكل كامل باستخدام أحدث الأجهزة الجراحية المتمثلة في جهاز فصل الكبد، وأجهزة التحكم في النزيف الداخلي للكبد، وأجهزة ربط الأوعية الدموية والقنوات الصفراوية الدقيقة، وجهاز الأشعة الصوتية أثناء العملية لتحديد تشعبات الورم الخبيث بالفص الأيمن.
وأردف الدكتور سعد الشهراني: حالة المريضة لم تتطلب نقل أي وحدة دم أثناء العملية، وتم نقلها للعناية المركزة ووضعت تحت المراقبة الحثيثة لمدة 24 ساعة، ثم مكثت في المستشفى لأيام عدة بغرفة التنويم وبعدها غادرت بحالة صحية جيدة.
وتابع: هذه النوعية من الجراحات الخطيرة تتطلب وجود فريق طبي متمرس ومستشفى مؤهل وهو ما يتمتع به مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر.
وأشار إلى أن المستشفى يضم وحدة متخصصة في جراحات الأورام والكبد والبنكرياس، مجهزة بأعلى التقنيات والتجهيزات، ويشرف عليها فريق من ذوي الخبرة والاختصاص في التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.