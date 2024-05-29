"سار": قطار الحرمين السريع جاهز لموسم الحج بتوفير أكثر من 1.6 مليون مقعد

وتضمنت الخطة المعلنة زيادةً في أعداد المقاعد المتاحة لحجاج بيت الله الحرام عن العام الماضي بحوالى مئة ألف مقعد؛ ليبلغ عدد المقاعد 1.6 مليون مقعد، ولتأتي هذه الزيادة في ظل إضافة أكثر من 430 رحلة جديدة على رحلات العام الماضي؛ حيث بلغ عدد الرحلات المقررة في الخطة التشغيلية لهذا العام أكثر من 3800 رحلة؛ وذلك خلال الفترة المقررة من بداية شهر ذي القعدة وحتى التاسع عشر من شهر ذي الحجة، لتصل أعداد الرحلات أيام الذروة إلى 126 رحلة.