توحّد وتسرّع الإجراءات.. النائب العام يدشّن منصة عدالة الإلكترونية

وتقوم المنصة بتوحيد وتسريع الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، والحوكمة الجزائية في التحقيق والادعاء واستئناف الأحكام، اضافةً إلى تمكين الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ومتابعة محكومية السجناء، وتسهيل الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف عبر الأجهزة اللوحية، حيث تتم المتابعة المباشرة لحالة الموقوف بمؤقت إلكتروني مرتبط بنظام التنبيهات حماية لحقوق الموقوفين.