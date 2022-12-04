"الموارد" تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي بإقامة عدد من المبادرات التنموية

تحتفل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غدًا الاثنين بيوم التطوع السعودي والعالمي، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، من خلال إقامة وتنفيذ عدد من المبادرات التنموية المستدامة، وتنظيم عدد من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وذلك تحت شعار "عطاء وطن".