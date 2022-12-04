"الموارد" تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي بإقامة عدد من المبادرات التنموية

تحتفل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غدًا الاثنين بيوم التطوع السعودي والعالمي، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، من خلال إقامة وتنفيذ عدد من المبادرات التنموية المستدامة، وتنظيم عدد من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وذلك تحت شعار "عطاء وطن".
وفي التفاصيل، قالت مديرة الإدارة العامة للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشاعل آل مبارك: إن الوزارة تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي للعام الثالث على التوالي بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية السعودية 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، إضافة إلى مشاركة المجتمع الدولي في إبراز جهود المتطوعين، وتحفيز شرائح المجتمع كافة للمشاركة في المبادرات التطوعية المختلفة.
وأضافت "آل مبارك": يتميز احتفال الوزارة هذا العام بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التطوعية النوعية المستدامة، من أبرزها: إطلاق ملتقى التطوع للمرة الأولى، وكذلك تنفيذ الدوري التطوعي السعودي، وإقامة حزمة من الفعاليات في كل مناطق السعودية، إضافة إلى تكريم الفائزين بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي، ورفع وعي أفراد المجتمع بأهمية ممارسته.
يُذكر أن تلك الفعاليات ستُنفَّذ عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، التي تُعد حاضنة للتطوع في السعودية؛ إذ توفر بيئة آمنة، تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين والمتطوعات، إضافة إلى مساهمتها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة.