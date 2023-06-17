أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تتوّج الفائزين بجوائز التميُّز الأكاديمي والبحث العلمي

نظّمت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، احتفالية، بمناسبة توزيع جوائز التميُّز الأكاديمي الثاني للمتدربين والمتدربات بمستشفى الريان، وذلك بهدف تحفيز الدارسين والدارسات، على الاهتمام بالبحث العلمي، وإظهار مواهب المبدعين منهم، وصولاً إلى تعزيز مكانة الأبحاث السعودية على الخريطة الدولية.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أُقيم برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش؛ نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء بالمجموعة، بحضور عددٍ من قيادات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.
في بداية الاحتفال، هنّأ الأستاذ الدكتور عوض العُمري؛ الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، الفائزين خلال كلمته للحضور، وأضاف أن هذه الجوائز يكرّم بها المتميّزون من منسوبي الأكاديمية، وفقاً لقرارات اللجنة العلمية المحكمة، وتهدف إلى نشر ثقافة البحث والإبداع، وتحفيز الدارسين وتعزيز اتجاههم نحو المعرفة والبحث العلمي.
وشدد أ. د. العُمري على أن هذه الجوائز سيكون لها أثر كبير في توطيد جوانب التميز لدى المتدربين من خلال إذكاء روح التنافس، وتطلع كل فرد للظفر بالجوائز، وتوقع أن تزداد أعداد المتقدمين لها مستقبلاً، ما سيمكّن الأكاديمية من تحقيق أهدافها، في توفير بيئة حاضنة للبحث العلمي.
وعبّرت د. مها السبيعي؛ المديرة التنفيذية للشؤون الأكاديمية بالمجموعة، عن سعادتها بتتويج هذه المجموعة المميزة من الفائزين، مضيفة أنها تأمل في أن تكون الجوائز محفزاً إضافياً للمتدربين، وذلك للاجتهاد واكتساب الخلفيات العلمية والتطبيقية، التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان، مضيفة أن المجموعة تعد التعليم والتدريب الطبي والإداري للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزّأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، حيث ترتبط مع «23» جامعة محلية وعالمية باتفاقيات تعاون، وقامت خلال العام الماضي بتدريب وتأهيل «2500» ممارس صحي، وكذلك تخريج «330» ممارساً صحياً، كما أطلقت «28» برنامجاً خاصاً بالزمالة والدبلومة، بها الآن أكثر من «190» طبيباً وطبيبة.
من جانبه، أكّد راعي الحفل الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش؛ التزام مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بمواصلة دعم الطاقات الوطنية الشابة، وفتح فرص التدريب والتوظيف، من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.. وقدّم تهانيه للفائزين، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والنجاح.
في ختام الحفل تمّ تكريم أعضاء لجنة التحكيم، ومن ثم تُوّج الفائزين، حيث فاز "5" متدربين بجائزة التميُّز في البحث العلمي، التي شارك فيها متدربو برامج الهيئة السعودية التخصّصات الصحية للزمالة والبورد السعودي، إضافة إلى جوائز لأفضل "3" برامج تدريبية، وجائزتين لأفضل مديري البرامج، وجوائز لأفضل "17" متدرباً.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب من أكبر الداعمين للطاقات السعودية، حيث تقوم بتوطين وشغل الوظائف بالكوادر الوطنية، وتفتح الفرص أمامهم للوصول إلى مواقع قيادية متقدمة، وتضع برامج لتدريبهم وتأهيلهم ضمن أهدافها الإستراتيجية، وتتعاون في هذا السياق مع الجهات الحكومية والجامعات، لاستيعاب خريجيها وتوفير التدريب والتأهيل المناسبين لهم، على أن يتم إلحاقهم بالوظائف المتاحة.
وقامت المجموعة بتدريب وتأهيل آلاف الشباب السعودي الواعد، في عددٍ من التخصّصات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، وجهات أخرى.