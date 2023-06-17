أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تتوّج الفائزين بجوائز التميُّز الأكاديمي والبحث العلمي

وعبّرت د. مها السبيعي؛ المديرة التنفيذية للشؤون الأكاديمية بالمجموعة، عن سعادتها بتتويج هذه المجموعة المميزة من الفائزين، مضيفة أنها تأمل في أن تكون الجوائز محفزاً إضافياً للمتدربين، وذلك للاجتهاد واكتساب الخلفيات العلمية والتطبيقية، التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان، مضيفة أن المجموعة تعد التعليم والتدريب الطبي والإداري للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزّأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، حيث ترتبط مع «23» جامعة محلية وعالمية باتفاقيات تعاون، وقامت خلال العام الماضي بتدريب وتأهيل «2500» ممارس صحي، وكذلك تخريج «330» ممارساً صحياً، كما أطلقت «28» برنامجاً خاصاً بالزمالة والدبلومة، بها الآن أكثر من «190» طبيباً وطبيبة.