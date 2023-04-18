تعرّف على أماكن احتفالات عيد الفطر بمكة المكرمة

استعدّت أمانة العاصمة المقدسة بحزمة من الفعاليات المميزة للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، حيث جهّزت الأمانة عددًا من المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز المواقع والمرافق الاعتيادية كالحدائق العامة والمتنزهات والساحات والميادين والملاعب وممرات المشاة، مع تركيب العديد من اللوحات المعبرة وكشافات الوول وشر على الأعمدة؛ وذلك استعدادًا لهذه المناسبة السعيدة، وجريًا على عادتها السنوية في ذلك بإجراء هذه الأعمال التي تضفي البهجة والسرور على نفوس المواطنين والزوار الكرام، وتعكس مدى الفرح بهذه المناسبة الروحانية الغالية.