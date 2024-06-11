مُخزَّنة داخل ثلاجة مطعم.. إتلاف 40 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة بـ"هدا الطائف"

واصلت البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف، جهودها الميدانية، من خلال فرض رقابتها على المطاعم والمطابخ، ومواقع تقديم الغذاء، وذلك من خلال جولات تفتيشية، والتأكد من صحة ما يتم تقديمه، وعدم الإضرار بصحة المستهلك.
ففي مركز الهدا بالطائف ضبطت البلدية الفرعية بقيادة رئيسها، لحومًا مجهولة المصدر تُقدر بـ40 كيلوجرامًا داخل ثلاجات تخزين في أحد المطاعم، كان يبدو عليها آثار التعفن والتلف، ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.
وجرى على الفور اتخاذ الإجراءات النظامية، من حيث إتلاف كمية اللحوم المضبوطة، بانتظار فرض غرامة وفق اللوائح النظامية الصادرة بذلك.