مُخزَّنة داخل ثلاجة مطعم.. إتلاف 40 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة بـ"هدا الطائف"

واصلت البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف، جهودها الميدانية، من خلال فرض رقابتها على المطاعم والمطابخ، ومواقع تقديم الغذاء، وذلك من خلال جولات تفتيشية، والتأكد من صحة ما يتم تقديمه، وعدم الإضرار بصحة المستهلك.