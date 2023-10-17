غدًا بجدة.. "التعاون الإسلامي" تكمل استعداداتها للاجتماع الاستثنائي لبحث العدوان على غزة

أكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استعداداتها لعقد الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري، والذي يُعقد غدًا في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، ويهدف لبحث العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية بما يهدد سلامة المدنيين وأمنهم، بالإضافة إلى تهديد استقرار المنطقة.