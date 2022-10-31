الجزائر.. أول قمة عربية "بدون أوراق" وبعد "كورونا"

وتهدف هذه المبادرة إلى مواكبة التطورات العصرية الحديثة، وخروج القمة بالشكل اللائق، وقد تم تجهيز القمة بـ120 حاسوبًا ثابتًا و42 حاسوبًا متنقلًا، وشبكة إنترنت داخلية مؤمّنة سيبرانيًّا، وبوابة إعلامية لتغطية كل أنشطة القمة، وموقع إلكتروني رسمي للقمة.