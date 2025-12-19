الانقلاب الشتوي الأحد 21 ديسمبر.. المسند: أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي

وأوضح المسند أن هذا التعامد يُعد إيذانًا فلكيًا ببدء فصل الشتاء، الذي يستمر لمدة تقارب 89 يومًا، مبينًا أن الانقلاب الشتوي يتميز بأن الشمس تبدو وكأنها تتوقف للحظات عن مسيرها جنوبًا، فيتوقف تمدد الليل على حساب النهار لبضعة أيام، ثم تنقلب الآية ويبدأ النهار بأخذ الدقائق من الليل تدريجيًا، بإذن الله.