الانقلاب الشتوي الأحد 21 ديسمبر.. المسند: أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي

قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا والباحث في الجغرافيا المناخية، إن الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي يحل هذا العام يوم 21 ديسمبر (الأحد)، وذلك عندما تتعامد أشعة الشمس فوق مدار الجدي (دائرة عرض 23.5 جنوب خط الاستواء)، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يشهد أقصر نهار وأطول ليل على مدار السنة في نصف الكرة الشمالي.
وأوضح المسند أن هذا التعامد يُعد إيذانًا فلكيًا ببدء فصل الشتاء، الذي يستمر لمدة تقارب 89 يومًا، مبينًا أن الانقلاب الشتوي يتميز بأن الشمس تبدو وكأنها تتوقف للحظات عن مسيرها جنوبًا، فيتوقف تمدد الليل على حساب النهار لبضعة أيام، ثم تنقلب الآية ويبدأ النهار بأخذ الدقائق من الليل تدريجيًا، بإذن الله.
وختم المسند بقوله: "معلومة إضافية: تتزامن هذه الفترة مع وجود الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس خلال العام، والمعروفة بـ"الحضيض"، بمسافة تقارب 147 مليون كيلومتر".