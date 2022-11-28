"ابن حثلين" و"إليوت" يطلقان تعاوناً دولياً في مجالات تربية الإبل ومكافحة أمراضها

وتمت مناقشة القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة الإبل والمربين من النواحي الصحية والاقتصادية، كما أكد الطرفان على تبادل الخبراء والمعلومات بين المنظمتين الأمر الذي سوف ينعكس بشكل ايجابي على قطاع الإبل، حيث تم تقديم الدعوة للمنظمة الدولية للإبل (ICO) رسمياً من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WAOH) لتصبح عضواً في شبكة الشرق الأوسط للإبل (CAMENET).