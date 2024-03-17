رمضان في "روما".. كيف وصل المسلمون؟ وما هي قصة أكبر مسجد يُزيِّن قلب العاصمة بَنته السعودية

ويوجد في روما المسجد الجامع الممتد على أكثر من 30 ألف متر، الذي يلفت الأنظار بمئذنته البالغ ارتفاعها 43 مترًا، وبقبابه السبع عشرة المزخرفة، إضافة إلى مسجد روما الكبير في الجزء الشمالي من روما في منطقة البريولي، وهو يشكل أكبر مسجد في أوروبا، ويتسع للآلاف من المصلين، وتولت السعودية عملية التمويل لإتمام بنائه، ويضم المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، علاوة على أنه نقطة تجمعية ومرجعية في المجال الديني، والخدمات الثقافية والاجتماعية.