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أبناء خالة وتوفيا غرقاً.. جموع غفيرة تشيع غريقي "مراث معشوقة" بالباحة
شهدت المنطقة كمية أمطار كبيرة تسببت في جريان أودية وسيول تاريخية
شيعت جموع غفيرة، بعد عصر اليوم الاثنين، الحدثين اللذين توفيا غرقاً في عين المراث بمركز معشوقة شمال منطقة الباحة، مساء أمس الأحد.
وفي التفاصيل، بعد سقوط حدثين 15 و17 عاماً - وهما أبناء خالة - في عين المراث بمركز معشوقة تم انتشالهما ودُفن أحدهما في مقبرة الناصف بمركز معشوقة، ودُفن الآخر في محافظة العقيق حيث كان في زيارة لمنزل خالته والتي قضى غرقاً مع ابنها.
وكانت كمية الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة خلال الأسبوع المنصرم قد تسببت في جريان أودية مع سيول تاريخية وفيضان أكثر من 15 من سدود المنطقة، وارتفاع منسوب المياه في الآبار وأحواض العيون الجارية والمستنقعات المائية.