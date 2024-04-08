أبناء خالة وتوفيا غرقاً.. جموع غفيرة تشيع غريقي "مراث معشوقة" بالباحة

وفي التفاصيل، بعد سقوط حدثين 15 و17 عاماً - وهما أبناء خالة - في عين المراث بمركز معشوقة تم انتشالهما ودُفن أحدهما في مقبرة الناصف بمركز معشوقة، ودُفن الآخر في محافظة العقيق حيث كان في زيارة لمنزل خالته والتي قضى غرقاً مع ابنها.