أمير الشرقية يدشن توسعة مطار محافظة حفر الباطن بالقيصومة

بدوره أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر, أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية شريان أساسي لنهضة اقتصاد الوطن لترابطه مع عدة قطاعات أساسية هامة كالسياحة والصناعة والتجارة وبتكامل مصالحهم تتحقق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن توسعة مطار حفر الباطن بالقيصومة تأتي انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي انبثقت منها إستراتيجية الطيران المدني والتي تحظى بالرعاية والاهتمام اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -أيدهما الله- عبر تسخير كافة الإمكانات لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من خلال تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار فيه للارتقاء بإدارة المطارات في المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.