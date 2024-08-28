وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 104 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

بعد ذلك ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية المكلّف كلمة رحَّب فيها بوزير الدفاع وثمَّن تشريف الوزير لحفل تخريج الدفعة (104) من طلبة الكلية الذين أمضوا نحو أربعة أعوام في الكلية، نالوا خلالها العلم والتدريب والتأهيل على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن من بين الخريجين أشقاء من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.