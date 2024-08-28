وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 104 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مقر كلية الملك فيصل الجوية اليوم، حفل تخريج الدفعة (104) من طلبة الكلية.
وكان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله مقر الكلية قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد.
وفور وصول وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
بعد ذلك ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية المكلّف كلمة رحَّب فيها بوزير الدفاع وثمَّن تشريف الوزير لحفل تخريج الدفعة (104) من طلبة الكلية الذين أمضوا نحو أربعة أعوام في الكلية، نالوا خلالها العلم والتدريب والتأهيل على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن من بين الخريجين أشقاء من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها الخريج خالد بن سعيد آل سيف، عبّر فيها عن اعتزازه وزملائه بتشريف سمو وزير الدفاع ورعايته لحفل تخريجهم، سائلاً الله أن يحفظ لهذا الوطن قيادته، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.
عقب ذلك جرى العرض العسكري، وسُلّمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم ألقوا نشيد الكلية، وأُعلنت النتائج، وكرَّم وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّم سموه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.
بعد ذلك، خُتم الحفل بعزف السلام الملكي، والتقاط الصورة التذكارية مع الخريجين.
حضر الحفل عددٌ من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأولياء أمور الخريجين.