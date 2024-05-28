مؤشرات إيجابية تتوج جهود "أمانة جازان" من خلال رفع "جودة الحياة" وفقًا لرؤية 2030

وأكدت "أمانة جازان" أن هذه المؤشرات تُسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها والارتقاء بها، والوقوف على مكامن الخلل أو التقصير في حال وجودها، وذلك للعمل على تلافيها أو تحسينها إلى الأفضل، مما يعزز أداء الأمانة والبلديات التابعة لها لترتقي إلى المستوى المنشود لخدمة جميع المستفيدين، مؤكدة أن هذه الإنجازات دليل على ما بذل من جهود كبيرة في تحسين كفاءة أداء الأعمال بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والمشروعات التنموية المنفذة، وبمستوى القطاع البلدي.