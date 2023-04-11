مؤشر مديري المشتريات (PMI).. كيف عكس ارتفاعه متانة الاقتصاد السعودي؟

وسجَّل المؤشر 58.2 نقطة في نموٍّ متتالٍ منذ سبتمبر 2020م؛ ليضع المملكة في صدارة دول مجموعة العشرين فيما يخص المؤشر، وذلك على الرغم من حجم التحديات التي واجهت العالم بأسره في الآونة الأخيرة، المتمثلة في التوترات الجيوسياسية العالمية، والجائحة التي ضربت العالم في مطلع 2020م، وما زالت آثارها وتبعاتها تعصف بعدد من الاقتصادات في المنطقة والعالم، إلا أن الاقتصاد السعودي استطاع امتصاص تلك الضربات، وتخطِّي التحديات؛ وهو ما عكسه ارتفاع ذلك المؤشر، وغيره من المؤشرات.