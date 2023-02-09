أولى طلائع الجسر الجوي في أضنة.. فرق إسعاف وإنقاذ ومتطوعون

وصلت إلى مطار أضنة بالجمهورية التركية فجر اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.