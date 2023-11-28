الإعلامي المصري عمرو أديب يعلن منحه الجنسية السعودية

وتابع أديب؛ عبر موقع برنامجه "حكاية" الذي يُذاع من "إم بي سي مصر"، على X، أن هذا التكريم يعد مسؤولية، وأتمنى أن أكون جسراً بين دولتيْن محوريتيْن في العالم العربي؛ مصر والسعودية؛ لتوطيد هذه العلاقات.