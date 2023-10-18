محمد العجلان: تقارير وكالات التصنيف الدولية تبرهن حيوية الاقتصاد السعودي وجاذبيته

وأوضح العجلان؛ أن التحديات التي مر بها العالم وما زال؛ بدءاً من تذبذب أسعار النفط الحاد، مروراً بجائحة كورونا، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وتشديد السياسات النقدية، كفيلة بوقف نمو أي اقتصاد حول العالم؛ وأضاف قائلاً: "إلا أن الاقتصاد السعودي تفوق على كل هذه التحديات، بل نجح في تحقيق معدلات نمو تاريخية في العام الماضي، وهذا لم يكن ليأتي لولا توفيق الله -عزّ وجلّ- أولاً، ومن ثم مباركة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على إطلاق رؤية السعودية 2030، التي نتجت عنها حزمة كبيرة جداً من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، والبرامج والمشاريع الوطنية الطموحة".