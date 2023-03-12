"طيران الرياض" يدعم الناتج المحلي بـ 75 مليار ريال و200 ألف فرصة عمل

وستتمكن شركة "طيران الرياض" كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عبر خبرات الصندوق الاستثمارية، من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الطيران، حيث يسهم "طيران الرياض" في دعم خطط المملكة لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.