شركة "فيريديا تيك" المصرية و"ميراي سولار" السعودية تحصدان جائزة مبادرة "مسرّعة ميجا جرين 2024"

وفي لقاء مع "سبق": أوضح وائل إسماعيل نائب رئيس شركة بيبسيكو للشؤون المؤسسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، دور الشركة في دفع عجلة نموّ الشركات الناشئة في المنطقة، مصرحًا: "نشهد تصدر العديد من الشركات الناشئة الواعدة التي يتمّ تأسيسها في السعودية والإمارات ومصر والأردن وغيرها من الدول في المنطقة من قبل شباب ومبتكرين. وإن بيبسيكو شريك رئيسي في المنطقة منذ أكثر من 70 عامًا، نحرص دائمًا على إيجاد طُرق فعالة لتمكين هذه الشركات الناشئة وخلق البيئة المناسبة لها لتزدهر وتساهم في تطوير مشهد الابتكار في المنطقة. وهنا يأتي دور برنامجنا "مينا الابتكار"؛ حيث نركز على إحداث تغيير ملموس من خلال سلسلة من الفعاليات والمبادرات الإقليمية. ويسلط البرنامج الضوء على روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع والمخترعين والمبتكرين المستقبليين في المنطقة، سواء من خلال دعم واحتضان الشركات الناشئة المهتمة بالعمل المناخي عبر برنامج مسرّعة ميجا جرين، أو عبر تقديم التوجيه والتدريب لرائدات الأعمال عبر برنامج الزمالة "WIN"، أو من خلال الشراكة مع معهد بوستيريتي لتشجيع طلاب المدارس على اتباع العادات المستدامة منذ الصغر. وبالإضافة إلى ذلك نسعى إلى إدخال العديد من هذه الشركات الناشئة المبتكرة في سلسلة القيمة أو سلاسل الإمداد الخاصة بنا؛ لتعزيز نجاحها على المدى البعيد. تمكّننا هذه الجهود كافة من تعزيز مشهد الاستدامة في المنطقة والوصول إلى الحياد الكربوني، والقيام بدور محوري في تحقيق طموحات المملكة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية؛ وفقًا لمبادرة السعودية الخضراء".