شركة "فيريديا تيك" المصرية و"ميراي سولار" السعودية تحصدان جائزة مبادرة "مسرّعة ميجا جرين 2024"
فازت شركة "فيريديا تيك" بجائزة مبادرة "مسرّعة ميجا جرين"، بينما حصدت شركة "ميراي سولار" السعودية المركز الثاني، وذلك عقب مشاركتهما في يوم عرض المشاريع والحلول المبتكرة الذي أقيم في مدينة الرياض؛ حيث عرضت ثماني شركات ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلولًا مبتكرة ضمن مجالات الأمن الغذائي والتحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.
وكانت "بيبسيكو" قد أطلقت مبادرة "مسرّعة ميجا جرين"، بالتعاون مع "سابك" و"أسترولابز" إلى جانب 11 شريكًا استراتيجيًّا خلال العام 2023. وحصدت المبادرةُ أكثرَ من 350 طلبًا للمشاركة في برنامج تدريبي يمتدّ لستة أشهر، يتضمّن سلسلة واسعة من ورش العمل والجلسات التدريبية، إلى جانب التوجيهات الإرشادية من قادة الأعمال. ويوفر البرنامج فرصًا قيمة للتواصل وتوسيع نطاق أعمال الشركات الناشئة، مع إتاحة وصولها إلى المستثمرين.
فازت شركة "فيريديا تيك" المصرية بالجائزة الكبرى وقيمتها 100 ألف دولار أمريكي عن منصتها للذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات التي توفر معلومات وتوصيات زمنية للمزارعين؛ مما يمكّنهم من إنتاج المحاصيل بكفاءة واستدامة أكبر والتنبؤ بالعائدات بدقّة. كما حصلت شركة "ميراي سولار" السعودية، التي تنتج نظام تظليل مبتكرًا يعمل بالطاقة الشمسية، على الجائزة الثانية وقيمتها 30 ألف دولار أمريكي.
وفي لقاء مع "سبق": أوضح وائل إسماعيل نائب رئيس شركة بيبسيكو للشؤون المؤسسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، دور الشركة في دفع عجلة نموّ الشركات الناشئة في المنطقة، مصرحًا: "نشهد تصدر العديد من الشركات الناشئة الواعدة التي يتمّ تأسيسها في السعودية والإمارات ومصر والأردن وغيرها من الدول في المنطقة من قبل شباب ومبتكرين. وإن بيبسيكو شريك رئيسي في المنطقة منذ أكثر من 70 عامًا، نحرص دائمًا على إيجاد طُرق فعالة لتمكين هذه الشركات الناشئة وخلق البيئة المناسبة لها لتزدهر وتساهم في تطوير مشهد الابتكار في المنطقة. وهنا يأتي دور برنامجنا "مينا الابتكار"؛ حيث نركز على إحداث تغيير ملموس من خلال سلسلة من الفعاليات والمبادرات الإقليمية. ويسلط البرنامج الضوء على روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع والمخترعين والمبتكرين المستقبليين في المنطقة، سواء من خلال دعم واحتضان الشركات الناشئة المهتمة بالعمل المناخي عبر برنامج مسرّعة ميجا جرين، أو عبر تقديم التوجيه والتدريب لرائدات الأعمال عبر برنامج الزمالة "WIN"، أو من خلال الشراكة مع معهد بوستيريتي لتشجيع طلاب المدارس على اتباع العادات المستدامة منذ الصغر. وبالإضافة إلى ذلك نسعى إلى إدخال العديد من هذه الشركات الناشئة المبتكرة في سلسلة القيمة أو سلاسل الإمداد الخاصة بنا؛ لتعزيز نجاحها على المدى البعيد. تمكّننا هذه الجهود كافة من تعزيز مشهد الاستدامة في المنطقة والوصول إلى الحياد الكربوني، والقيام بدور محوري في تحقيق طموحات المملكة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية؛ وفقًا لمبادرة السعودية الخضراء".
ومن جانبها صرّحت "ياسمين فانصه" مديرة الاستدامة في شركة بيبسيكو في الشرق الأوسط: "نعمل في شركة بيبسيكو باستمرار على دراسة سلسلة القيمة الخاصة بنا، وإيجاد طرق مبتكرة لتحسينها وجعلها أكثر استدامة، وتحقيق تأثير إيجابي أوسع على المجتمعات التي نعمل فيها والمزارعين الذين نتعاون معهم؛ لذا ننظر دائمًا إلى عملياتنا ونسأل أنفسنا أسئلة مثل: ما هي المواد التي تُهدر؟ كم من الماء يُستخدم؟ ماذا عن التغليف؟ ومن خلال هذه الأسئلة نعمل عن كثب مع الشركات الناشئة التي تحاول حلّ بعض أكبر التحديات في مجال الاستدامة والأمن الغذائي. وهنا تأتي مبادرة مسرّعة ميجا جرين؛ حيث حددنا عددًا من الشركات الناشئة؛ اثنتان منها من السعودية التي تجد حلولًا عملية لمشاكل حقيقية. ويُعتبر هذا اليوم ثمرة العمل الدؤوب الذي قمنا به مع شركائنا لدعم هذه الشركات الناشئة الثمانية على مدار الأشهر الستة الماضية. نتطلّع إلى رؤية مساهمات هذه الشركات الناشئة في بناء مستقبل أكثر استدامة".
وتُعدّ مبادرة "مسرّعة ميجا جرين" جزءًا من برنامج "مينا الابتكار" الذي أطلقته بيبسيكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بهدف دعم ريادة الأعمال والابتكار والاستدامة عبر سلسلة واسعة من الفعاليات والمبادرات، التي تحتفي بالأفكار المبتكرة وتُلهم قادة المستقبل.