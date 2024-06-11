مجموعة الشريف القابضة تعلن عن توقيع اتفاقية جديدة خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي الغابون - فرنسا

قدمت مجموعة الشريف القابضة رعاية للمنتدى الاقتصادي الأول بين الغابون وفرنسا، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء الماضي. تأتي هذه المشاركة في إطار التزام المجموعة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الغابون، ضمن استراتيجية المجموعة في توسع أعمالها عالميًا في مشاريع الطاقة الخضراء، حيث تمتلك الشركة تاريخًا طويلًا من الاستثمار الناجح في الدول الأفريقية الواعدة.