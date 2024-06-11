مجموعة الشريف القابضة تعلن عن توقيع اتفاقية جديدة خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي الغابون - فرنسا

قدمت مجموعة الشريف القابضة رعاية للمنتدى الاقتصادي الأول بين الغابون وفرنسا، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء الماضي. تأتي هذه المشاركة في إطار التزام المجموعة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الغابون، ضمن استراتيجية المجموعة في توسع أعمالها عالميًا في مشاريع الطاقة الخضراء، حيث تمتلك الشركة تاريخًا طويلًا من الاستثمار الناجح في الدول الأفريقية الواعدة.
عُقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار "من أجل شراكة متجددة"، وبحضور رئيس جمهورية الغابون السيد بريس كلوتير أوليغي، ووزير الطاقة والهيدروليكا السيد جانوت كاليما، ووزير المالية والاقتصاد السيد ميس موسي، بالإضافة إلى نخبة من المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية. حيث تعتبر مشاركة مجموعة الشريف القابضة كراعي وشريك رسمي للحدث تأكيدًا على التزامها بتطوير وتعزيز الاستثمارات في الغابون.
كما تم خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الغابونية ومجموعة الشريف القابضة وشركة Hydroma Inc لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأبيض في الغابون. يتضمن المشروع مرحلتين رئيسيتين: إنشاء محطة توليد كهرباء هيدروليكية بقدرة 200 ميجاوات لتزويد محطة تحليل الماء بالكهرباء، مما سيمكن من إنتاج 200,000 طن/سنة من الهيدروجين الأخضر بتكلفة تقدر بـ 900 مليون دولار. كما سيتم زيادة إنتاج الهيدروجين ليصل إلى 1.6 مليون طن/سنة بتكلفة تقدر بـ 4.6 مليار دولار. تعكس هذه الخطوة التزام مجموعة الشريف القابضة بالاستثمار في الطاقة المستدامة والخضراء، منسجمة في ذلك مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، التي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة. كما تتطلع المجموعة لتعزيز خبراتها في مجال المقاولات وأن تصبح مثالًا يحتذى به للاستثمار المحلي والعالمي.