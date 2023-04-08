أمين جدة السابق يكشف قصة "شللية جدة" والعبادلة الثلاثة

وأوضح المعلمي خلال استضافته في برنامج "الليوان"، المذاع على قناة روتانا خليحية، أن العبادلة الثلاثة، هم "عبدالله باجبير، وعبدالله خياط، وعبدالله بخاري"، وكان هناك نوع من الشللية في جدة الذين يسهرون للعب البلوت، وبعضهم كانوا يطمحون في المنصب.