أمين جدة السابق يكشف قصة "شللية جدة" والعبادلة الثلاثة

كشف السفير عبدالله المعلمي، تفاصيل الحرب التي شنها ضده "العبادلة الثلاثة" - بحسب ما أطلق عليهم-، وذلك بعد توليه أمانة مدينة جدة.
وأوضح المعلمي خلال استضافته في برنامج "الليوان"، المذاع على قناة روتانا خليحية، أن العبادلة الثلاثة، هم "عبدالله باجبير، وعبدالله خياط، وعبدالله بخاري"، وكان هناك نوع من الشللية في جدة الذين يسهرون للعب البلوت، وبعضهم كانوا يطمحون في المنصب.
وأشار المعلمي إلى أن هناك أشخاصًا كان بعضهم يطمح إلى تولي منصب أمانة مدينة جدة، وهناك البعض الآخر كانوا يشعرون بالاستغراب من قدومي إلى جدة وقيامي بتولي هذا المنصب.
وأضاف السفير السعودي السابق: "العبادلة الثلاثة كانوا يكتبون في صحيفة عكاظ، ويوجهون اتهامات لي، بعضها اتهامات خفية وغمز ولمز".
وأكد في نهاية حديثه أن البعض وجّه له انتقادات بسبب خروجه بالجنز والكاسكت في الأمطار، بينما كان البعض الآخر من الأهالي يستحسن ذلك.