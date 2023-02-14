رئيس ديوان المظالم يؤكد أهمية المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أهمية تجويد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا من أحكام وقرارات، تسهم في تعميم وتدعيم العدالة في شقها الإداري، ودور ذلك في جودة الحياة، وحفظ الحقوق في السعودية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها خلال زيارته المحكمة الإدارية العليا اليوم؛ إذ تحدث عن أهمية تجويد الأحكام القضائية وتدقيقها كأحد أهم أهداف ديوان المظالم؛ لضمان ركائز العدالة الناجزة والمجودة.
ونوه بالدور البارز للأعمال القضائية، ومتانتها العلمية؛ وهو ما تستوجب الجهد والحرص في تلك الأعمال، وكل ما يساندها من نظم إدارية، تدعم إصدار وتدقيق المبادئ القضائية الإدارية عن أعلى محاكم القضاء الإداري في السعودية، بما يتوافق مع مكانتها عالميًّا، وما يواكب ما تسير عليه وإليه من انفتاح وتطوُّر ريادي واستثماري واجتماعي.