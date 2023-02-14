رئيس ديوان المظالم يؤكد أهمية المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا

ونوه بالدور البارز للأعمال القضائية، ومتانتها العلمية؛ وهو ما تستوجب الجهد والحرص في تلك الأعمال، وكل ما يساندها من نظم إدارية، تدعم إصدار وتدقيق المبادئ القضائية الإدارية عن أعلى محاكم القضاء الإداري في السعودية، بما يتوافق مع مكانتها عالميًّا، وما يواكب ما تسير عليه وإليه من انفتاح وتطوُّر ريادي واستثماري واجتماعي.