مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الغذائية في غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده في توزيع المساعدات الغذائية على الأسر النازحة والمتضررة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني.
وتولّى المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ، مهمة التوزيع ميدانيًا، عبر فرق مختصة نظّمت عمليات التسليم وضمنت وصول المواد الإغاثية إلى مستحقيها.
وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، على الدعم الإنساني المتواصل، مشيدين بدور هذه المساعدات في التخفيف من معاناتهم وسط الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
وتندرج هذه الجهود ضمن الدعم المستمر الذي يقدّمه مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.