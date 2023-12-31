"سعود بن مشعل" يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية بالعاصمة المقدسة

كما تمت تهيئة المداخل والمخارج كافة بكامل طاقتها الاستيعابية بما فيها التوسعة السعودية الثالثة لتشمل 235 موقعًا للصلاة في المسجد الحرام، وعرضت شركة مطارات جدة خطتها المزمع تنفيذها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي حيث تم رفع الجاهزية في جميع نقاط الفرز في جميع الصالات ولأجل ذلك تمت تهيئة 112 بوابة جسور متحركة، و32 بوابة للحافلات وتجهيز 413 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات بالإضافة إلى توفير 354 موقفًا للحافلات.