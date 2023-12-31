"سعود بن مشعل" يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية بالعاصمة المقدسة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اجتماع لجنة الحج المركزية، والذي تخلله استعراض خطط الجهات والاستعدادات المبكرة لموسم رمضان المقبل؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل.
وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسمي العمرة والحج، ما يُحتّم على الجميع مضاعفة الجهود وتكامل العمل لتحقيق ذلك.
وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة خطط وزارة الحج بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تشمل تسهيل إجراءات الاستقبال والمغادرة وجاهزية المرافق السكنية ومتابعة عمليات النقل، بالإضافة إلى استعدادات المنافذ.
فيما قدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شرحًا عن خطتها الرامية لتوفير منظومة خدمات متكاملة تتوزع على مناطق رئيسية تشمل الساحات الخارجية والمصليات وأماكن الاعتكاف والمطاف والمسعى بما يُسهم في تيسير أداء المناسك لـ 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة، وتحقيقًا لذلك رفعت الهيئة كادرها البشري إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل يساندهم 5 آلاف متطوع ومتطوعة
كما تمت تهيئة المداخل والمخارج كافة بكامل طاقتها الاستيعابية بما فيها التوسعة السعودية الثالثة لتشمل 235 موقعًا للصلاة في المسجد الحرام، وعرضت شركة مطارات جدة خطتها المزمع تنفيذها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي حيث تم رفع الجاهزية في جميع نقاط الفرز في جميع الصالات ولأجل ذلك تمت تهيئة 112 بوابة جسور متحركة، و32 بوابة للحافلات وتجهيز 413 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات بالإضافة إلى توفير 354 موقفًا للحافلات.
وكذلك تم رفع الجاهزية في مركز صحي الصالة الشمالية وتجهيز صالة مكيفة للانتظار، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت حيالها التوصيات اللازمة.