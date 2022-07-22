"الوهيبي": عقوبات قاسية جدًّا تنتظر كل من يتشبَّه بجنس آخر في لبسه ومظهره

ولفت إلى أنه حال شاهدتَ شخصًا مُتشبِّهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق "كلنا أمن" بتوثيق الواقعة، وعدم حفظها لغرض شخصي. موضحًا أن التصوير بغرض إثبات الجريمة لا عقوبة عليه بشرط عدم التعمد والترصد أو التجسس.