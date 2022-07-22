"الوهيبي": عقوبات قاسية جدًّا تنتظر كل من يتشبَّه بجنس آخر في لبسه ومظهره

كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي أن عقوبة المظهر أو اللباس الذي يكون فيه تشبُّهٌ بجنس بآخر قد تصل إلى 3 سنوات سجنًا وفقًا لنظام العقوبات الجديد الذي سيصدر قريبًا.
وفي التفاصيل، أكد المستشار "الوهيبي" في حديثه لقناة السعودية أن هناك عقوبات قاسية جدًّا في انتظار كل مَن يتشبَّه بالجنس الآخر في لبسه ومظهره وهيئته.
وقال: "نطالب بذلك؛ فنحن لا نقبل أي إساءة أو تشويه لصورة المجتمع السعودي الذي عُرف عنه المحافظة والأخلاق السوية والحميدة في مظهره وسلوكياته". موضحًا أن الحرية الشخصية ونظرتك الخاصة للباس في حدود منزلك، وليست في الأماكن العامة.
وأضاف: "الظهور بلباس مخالف للذوق العام، ويخدش الحياء، قد يتحول لجريمة في حالات عدة. إن اللباس الذي يتضمن تشبُّهًا بالنساء مُجرَّم ضمن لائحة العقوبات".
وأشار "الوهيبي" إلى أن نظام العقوبات الجديد "النظام الجنائي" طُرح للاستطلاع قبل أسبوع، وتطرق لجزئية المظهر أو اللباس الذي يكون فيه تشبُّه بجنس بآخر (المرأة بالرجل والرجل بالمرأة). مؤكدًا أن هذه ليست مخالفة، وإنما جريمة؛ وسيكون عليها عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
ولفت إلى أنه حال شاهدتَ شخصًا مُتشبِّهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق "كلنا أمن" بتوثيق الواقعة، وعدم حفظها لغرض شخصي. موضحًا أن التصوير بغرض إثبات الجريمة لا عقوبة عليه بشرط عدم التعمد والترصد أو التجسس.
وقال: إن دور رجال الحراسات في الأماكن العامة أو الأسواق هو الإبلاغ، وليس الضبط والقبض، الذي يكون من اختصاص رجال الأمن.
وبيَّن الوهيبي أن ما يتم إنتاجه وترويجه في وسائل التواصل الاجتماعي، منها "تيك توك"، من خدش للحياء والذوق العام هو جريمة معلوماتية.. داعيًا للإبلاغ عن أية مخالفات ومحتوى مسيء، ومعتبرًا أن متابعة مثل هؤلاء تُعد تضامنًا وشراكة لأفعالهم المسيئة.