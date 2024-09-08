شركة قصر الأواني تحتفل بإفتتاح معارضها رقم 56 في الإمارات والأول خارج المملكة

افتتحت شركة قصر الأواني أول معارضها في الإمارات العربية المتحدة، بحضور مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الأستاذ محمد العوضي، ورئيس مجلس إدارة شركة قصر الأواني، الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف، والأستاذ سامي بن إبراهيم السيف، الرئيس التنفيذي للشركة. كما شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وحضور لافت من جميع أنحاء الدولة.