شركة قصر الأواني تحتفل بإفتتاح معارضها رقم 56 في الإمارات والأول خارج المملكة

افتتحت شركة قصر الأواني أول معارضها في الإمارات العربية المتحدة، بحضور مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الأستاذ محمد العوضي، ورئيس مجلس إدارة شركة قصر الأواني، الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف، والأستاذ سامي بن إبراهيم السيف، الرئيس التنفيذي للشركة. كما شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وحضور لافت من جميع أنحاء الدولة.
يُعد هذا المعرض الأول خارج المملكة والـ 56 في سلسلة معارض الشركة، وتم الاحتفال بهذه المناسبة بفعاليات متنوعة شهدها أهالي الإمارة. ويحتل المعرض موقعاً استراتيجياً على طريق الاتحاد بحي الممزر، بمساحة تزيد عن 2500 متر مربع. يقدم المعرض خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، حيث يحتوي على أكثر من 20 ألف منتج من الأواني المنزلية وأطقم الضيافة والأجهزة الكهربائية، والتي تتميز بجودتها العالية وأسعارها المناسبة لجميع شرائح المجتمع.
أعرب الأستاذ محمد العوضي عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المعرض الأول في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه النجاحات المتتالية جاءت نتيجة للثقة المكتسبة والاسم العريق للشركة والمنتجات المقدمة، وتمنى التوفيق للمزيد من النجاحات.
بدوره، قال سامي السيف، الرئيس التنفيذي: بفضل من الله، هذا المعرض رقم 56 بعد رحلة التوسع في جميع مناطق المملكة، و نفتتح المعرض الأول خارج المملكة في الإمارات، تحديداً في إمارة الشارقة.
يعتبر هذا المعرض بذرة لتوسيع نطاقنا والوصول إلى عملائنا في دولة الإمارات. سعدنا بحضور الأستاذ محمد العوضي ويحقق معرض الشارقة جزءاً من أهداف استراتيجيتنا للتوسع خارج المملكة، من خلال تعزيز تواجدنا وتوفير احتياجات عملائنا بمعايير عالمية. نعتزم مواصلة الانتشار من خلال فتح المزيد من المعارض خلال الفترة القادمة.
كما وضعت الشركة مفاجأة لزوار هذا المعرض بمناسبة الافتتاح، حيث سيتم السحب على سيارة بدون أي شروط خلال فترة الاحتفالات وتعد هذه الجائزة جزءاً من الاحتفالات الكبرى التي أقامتها الشركة.