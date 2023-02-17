اتفاق "أمريكي- خليجي" على معالجة "سياسات إيران المزعزعة للاستقرار" بالدبلوماسية

وأكد المشاركون على البيانات الصادرة في نوفمبر 2021 وفبراير 2023، عن مجموعة العمل المعنية بإيران بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، والتي تدين مرة أخرى السلوك المزعزع للاستقرار لإيران من خلال وكلاء مثل "حزب الله" والأذرع الأخرى في العراق وسوريا واليمن، حيث استخدمت إيران أنظمة الطائرات بدون طيار، ودعمت بها الإرهابيين وغيرهم من الجماعات المسلحة للقيام بمئات الهجمات في المنطقة.