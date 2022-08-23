"الحصيني": غداً دخول نجم سهيل.. ولا علاقة له بالاعتدال أو التغيرات الجوية

ولفت "الحصيني"، إلى أن يوم غدٍ الأربعاء يشرق أول نجوم سهيل وهو منزلة الطرفة، وأيامه 13 يوماً، وهو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف، وفيه يعتدل الجو آخر الليل، خاصةً آخره في الغالب، مع بقاء الأجواء حارة في النهار، مؤكداً أنه مناسبٌ لغرس فسائل النخيل والأشجار، كما تُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة وتوجد فيه الطيور المهاجرة، وتستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري، ولهذا يُقال إنه: "إذا طلعت الطرفة، يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة".