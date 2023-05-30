"مسك" تفتح التسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل لطلبة الجامعات وخريجيها

ويحصل المتدرب من خلالها على خبرات ومعارف، ويكتسب مهارات جديدة في عددٍ من المجالات، وهي: المحاسبة، والتسويق، والخدمات القانونية، والموارد البشرية، والاستشارات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، والخدمات الرقمية والتواصلية، والمعالجة والتصنيع، والعقار، وتجارة التجزئة والجملة، والبناء والهندسة، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والتعليم وتكنولوجيا التعليم، والتنمية الاجتماعية غير الربحية.