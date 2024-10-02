زوار معرض الصقور 2024 على موعد مع متاحف ومعارض ثقافية وفنية تراثية

وعلى مساحة تزيد على 1000 متر مربع؛ يخصص المعرض منطقة للأطفال تحت اسم "صقار المستقبل"، توفر التعليم بالترفيه لجميع المراحل السنية للأطفال، وتمزج هذا النوع من التعلم مع الإرث العريق؛ حيث تهدف إلى التعريف بالصقور وتراث المملكة وهويتها الوطنية، والمحافظة على انتقال الموروث الثقافي بين مختلف الأجيال، والإسهام في تعزيز هواية الصقارة؛ وذلك من خلال العديد من الأنشطة المعززة لتنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم التفاعلية، ضمن مناطق؛ كمنطقة المغامرات، والتفاعل مع الصقر، والصقار الصغير، إضافة إلى ورش العمل تقدم للأطفال، وفعالية حكاية صقار، وكذلك فعالية (أنا الصقار).