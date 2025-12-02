أمير الشرقية يستقبل الدوسري بعد تنازله عن قاتل شقيقه لوجه الله

وأعرب سمو أمير المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لذوي المتوفى على موقفهم النبيل وتنازلهم الكريم، مشيدًا بما أظهروه من سموّ في النفس وحرص على الإصلاح والعفو، مؤكدًا أن هذا التصرف يعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي، ويجسد ما دعا إليه الدين الإسلامي من عفو وتسامح ورحمة بين الناس.