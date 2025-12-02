أمير الشرقية يستقبل الدوسري بعد تنازله عن قاتل شقيقه لوجه الله

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، المواطن راشد بن بداح الدوسري الذي قدّم تنازله عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى.
وأعرب سمو أمير المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لذوي المتوفى على موقفهم النبيل وتنازلهم الكريم، مشيدًا بما أظهروه من سموّ في النفس وحرص على الإصلاح والعفو، مؤكدًا أن هذا التصرف يعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي، ويجسد ما دعا إليه الدين الإسلامي من عفو وتسامح ورحمة بين الناس.
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة – رعاها الله – على تعزيز مفاهيم التسامح وغرسها في نفوس أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن "العفو من أسمى القيم التي حث عليها ديننا الإسلامي"، سائلاً الله أن يرحم المتوفى ويجزي ذويه خير الجزاء على احتسابهم وتسامحهم.
من جانبه، عبّر الدوسري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وجهوده، مؤكدًا أن تنازله نابع من ابتغاء الأجر والثواب من الله، واستشعارًا لقيمة العفو التي يدعو إليها الدين الإسلامي وتؤكدها القيادة.
وحضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الشرقية، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين تركي بن عبدالله التميمي.