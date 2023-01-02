طرقٌ تُغلَق ودراسة تُعَلّق.. "أمطار وادي الفرع".. التحذيرات لا تزال باقية!

تحذيرات

وأطلق المركز الوطني للأرصاد، الأيام الماضية، تحذيرات وتنبيهات متقدمة عن هطول أمطار رعدية على محافظة وادي الفرع في الأيام السابقة؛ فيما تفاعلت الجهات المعنية مع تلك التنبيهات والتحذيرات، وأعلن تعليم المدينة المنورة ومكتب التعليم بمحافظة، تعليق الدراسة حضوريًّا في كافة مدارس المحافظة ليومي الأحد والاثنين، كما انتشرت دوريات الشرطة وفِرَق الدفاع المدني في الشوارع والطرق، وأُغلقت الطرق التي تشهد جريان السيول لسلامة عابري تلك الطرق.