طرقٌ تُغلَق ودراسة تُعَلّق.. "أمطار وادي الفرع".. التحذيرات لا تزال باقية!

شَهِدت محافظة وادي الفرع هذا الأسبوع، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني واستنفار كل الجهات المعنية، كما سالت بعض الأودية والشعاب، وأغلقت بعض الطرق الرئيسية وتضررت أجزاء من الطريق، ولا تزال التوقعات مستمرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
تحذيرات
وأطلق المركز الوطني للأرصاد، الأيام الماضية، تحذيرات وتنبيهات متقدمة عن هطول أمطار رعدية على محافظة وادي الفرع في الأيام السابقة؛ فيما تفاعلت الجهات المعنية مع تلك التنبيهات والتحذيرات، وأعلن تعليم المدينة المنورة ومكتب التعليم بمحافظة، تعليق الدراسة حضوريًّا في كافة مدارس المحافظة ليومي الأحد والاثنين، كما انتشرت دوريات الشرطة وفِرَق الدفاع المدني في الشوارع والطرق، وأُغلقت الطرق التي تشهد جريان السيول لسلامة عابري تلك الطرق.
مسؤولون يتابعون
وقف محافظ وادي الفرع طايع المشيطي برفقة رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد المطيري ومدير إدارة الدفاع المدني المقدم بشير السهلي ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة فهد السحيمي بالمحافظة، ومدير مكتب وزارة النقل بالمحافظة، على سد وادي الفرع والطرق المتأثرة جراء الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها يوم الجمعة الموافق ٢٩/ ٥/ ١٤٤٤هـ وهي طرق: (المضيق، واليسيرة، وأبو ضباع، وأم البرك)؛ لإيجاد الحلول العاجلة مع الجهات المعنية لفتح الطرق وإنهاء معاناة الأهالي وسالكي الطرق.
توقعات مستمرة
وتشير التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول الأمطار على محافظة وادي الفرع إلى يوم الأربعاء المقبل؛ فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة، وغرف الكهرباء بالشوارع.