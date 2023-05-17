مليون شخص بالسعودية تستهدفهم حملة "احمِ قلبك" التوعوية

من جانبه، أشاد الدكتور ماجد الشاذلي، مدير قسم صحة المستهلك لباير في السعودية، الراعي الاستراتيجي للحملة، بالتحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في السعودية تزامنًا مع رؤية 2030 التي انتهجت أعلى معايير القياس وأكثرها دقة؛ لتحقيق أهداف تنموية ومجتمعية وصحية، تعالج فيها التحديات التي تواجه المجتمع بشكل عام، وتعزز فيها الصحة العامة وجودة حياة السكان على أرضها بين مواطنيها ومقيميها.