الرئيس الجزائري يستقبل رئيس مجلس الشورى ويستعرضان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب الاستقبال، قدّم رئيس مجلس الشورى شكره لفخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على حفاوة الاستقبال، متطلعاً لأن تثمر اللقاءات التي يقوم بها وفد مجلس الشورى عن تعاون بناء دائم بين البلدين الشقيقين، في كل المجالات، مُشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية الممتدة من القدم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين، وشعبيهما الشقيقين.