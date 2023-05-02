الرئيس الجزائري يستقبل رئيس مجلس الشورى ويستعرضان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها؛ تلبيةً للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري.
ونقل الدكتور "آل الشيخ" تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لفخامته، وتمنياتهما -حفظهما الله- الدائمة لجمهورية الجزائر حكومة وشعبًا بدوام الأمن والازدهار والاستقرار.
من جهته، حمَّل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لرئيس الشورى تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وتمنياته بالمزيد من التوفيق والنجاح.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، خاصةً التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الأمة والشعبي الوطني، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب الاستقبال، قدّم رئيس مجلس الشورى شكره لفخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على حفاوة الاستقبال، متطلعاً لأن تثمر اللقاءات التي يقوم بها وفد مجلس الشورى عن تعاون بناء دائم بين البلدين الشقيقين، في كل المجالات، مُشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية الممتدة من القدم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين، وشعبيهما الشقيقين.