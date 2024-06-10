نيازك من الفضاء وأسرار الشرق.."غموض مدينة اللآلئ" يجذب الأنظار للسعودية!

شعر "فيلبي" بخيبة أمل كبيرة، وقبل عودته إلى المنزل، التقط بعض حبّات "الخرز" السوداء المنتشرة على الأرض، حيث عرضها على أحد المختصّين بالمتحف البريطاني في لندن، وأخبره حينها أن اللآلئ هي في الواقع نيازك من الفضاء الخارجي، وبعد ذلك، أطلق عليها فيلبي اسم "لآلئ وأبار"، نسبة إلى موقع "أوبار" حيث وجدها.