"أبشر" تشارك في جناح وزارة الداخلية بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي بمَلهم

تشارك منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" ضمن جناح الوزارة، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم "شمال مدينة الرياض"، خلال الفترة من 3 - 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من "400" عارض من "45" دولة.
وتأتي مشاركة منصة "أبشر" في المعرض السعودي الدولي لاستعراض أحدث الخدمات وأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة التي توفّر للمواطن والمقيم تجربة مستخدم متميّزة، وتشمل خدمة إذن التنقّل بالسلاح، ونقل ملكية السلاح، والأسلحة الهوائية.
يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، يُعدّ وجهة مثالية لمحبي الصقور والصقارة، ويقدم على مساحة "160" ألف متر مربع، من خلال تجارب متنوعة للرماية الحقيقية والافتراضية، ومنصة لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها، وعرض لأحدث الإصدارات الخاصة والنادرة في عالم الصقور، ويسلط الضوء على تراث المملكة وهويتها الثقافية، ويستقبل زواره يوميًّا من الساعة الـ"4" عصرًا حتى الـ"11" مساءً.