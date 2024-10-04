"أبشر" تشارك في جناح وزارة الداخلية بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي بمَلهم

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، يُعدّ وجهة مثالية لمحبي الصقور والصقارة، ويقدم على مساحة "160" ألف متر مربع، من خلال تجارب متنوعة للرماية الحقيقية والافتراضية، ومنصة لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها، وعرض لأحدث الإصدارات الخاصة والنادرة في عالم الصقور، ويسلط الضوء على تراث المملكة وهويتها الثقافية، ويستقبل زواره يوميًّا من الساعة الـ"4" عصرًا حتى الـ"11" مساءً.