حصاد 2023.. "قوى" تنفّذ مليون عملية إجرائية واستعلامية لـ 10 ملايين مستفيد

يُذكر أن منصة "قوى" هي إحدى المنصات الرقمية الحكومية التي لها دورٌ مهمٌ في تمكين سوق العمل وتعزيز نمو وتوسع واستمرارية الأعمال في المملكة، حيث تواكب التطورات والتحولات في العالم الرقمي؛ سعياً إلى إيجاد تجربة مثالية لمستفيديها، كما تتضمَّن رفع مستوى الوعي والشفافية بين المنشآت، وتُعد نموذجاً لتسريع الأعمال واختصار المسافات في عديد من الخدمات، إضافة إلى تقديم منظومة إلكترونية متكاملة، تواكب رؤية المملكة 2030.