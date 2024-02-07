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أمطار رعدية على معظم المناطق من اليوم وحتى الأحد.. "الدفاع المدني" يدعو إلى الحيطة والحذر

مصحوبة بعدة تأثيرات وقد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة