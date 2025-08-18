"الأحوال المدنية" تطلق الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة

وتتميز وثائق شهادة الميلاد والوفاة الجديدة بإضافة البيانات باللغة الانجليزية ورمز الاستجابة السريع (QR)، الذي يمكن من خلاله التأكد من معلومات الوثيقة وطباعتها عبر منصة (أبشر).