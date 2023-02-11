بالصور .. فعاليّات منوعة ومعرض رقمي خلال احتفاء "العلا" بيوم النمر العربي

وثقت "سبق" احتفالية الهيئة الملكية لمحافظة العلا بيوم النمر العربي، التي شملت معرضًا رقميًا خاصًا بالنمر العربي بوادي عشار في محافظة العلا، ومسار النمر العربي في محمية شرعان الطبيعية وبعض الأنشطة التي تتعلق بالنمر العربي.
وتأتي احتفالية الهيئة، بيوم النمر العربي لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها النمور العربية، ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها.
ويعد النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر.
يُذكر أن الاحتفاء بيوم النمر العربي، يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد يوم العاشر من شهر فبراير من كل عام يومًا للنمر العربي.