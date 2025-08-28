مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل نشر رسالته الإنسانية بتنفيذ مشاريع في أفغانستان

وفي العام نفسه، وزّع المركز مساعدات إيوائية شملت (4,882) خيمة وبطانية، وأدوات طهي، ومستلزمات منزلية أخرى على (4,882) أسرة نازحة، استفاد منها (34,174) فردًا، وذلك في (13) ولاية هي: كابل، غزني، باميان، بدخشان، قندوز، بغلان، بروان، كابيسا، بنجشير، هرات، ننجرهار، لغمان، ونيمروز، ضمن برنامج دعم اللاجئين العائدين من باكستان، وبرنامج مساندة المتضررين من كارثة الفيضانات.