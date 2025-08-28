مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل نشر رسالته الإنسانية بتنفيذ مشاريع في أفغانستان

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نشر رسالته النبيلة، وتقديم العون للمحتاجين في أفغانستان، من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج التي تترجم قيم العطاء والتضامن الإنساني التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وتسهم في تخفيف معاناة المتضررين ورسم الأمل على وجوههم.
ففي عام 2024، نفّذ المركز برنامج دعم اللاجئين الأفغان العائدين إلى بلادهم، وقدّم (5,500) سلة غذائية في ولايات كابل وقندهار وننجرهار، استفادت منها (5,500) عائلة، بما يعادل (33,000) فرد.
وفي العام نفسه، وزّع المركز مساعدات إيوائية شملت (4,882) خيمة وبطانية، وأدوات طهي، ومستلزمات منزلية أخرى على (4,882) أسرة نازحة، استفاد منها (34,174) فردًا، وذلك في (13) ولاية هي: كابل، غزني، باميان، بدخشان، قندوز، بغلان، بروان، كابيسا، بنجشير، هرات، ننجرهار، لغمان، ونيمروز، ضمن برنامج دعم اللاجئين العائدين من باكستان، وبرنامج مساندة المتضررين من كارثة الفيضانات.
وفي يوليو 2025، دشّن المركز مشروع دعم الأمن الغذائي والاستجابة للطوارئ في أفغانستان للعام (2026 - 2025)، الذي يتضمن تقديم (5,000) سلة غذائية في ولاية ننجرهار، يستفيد منها (5,000) أسرة، بما يعادل (30,000) فرد من العائدين من جمهورية باكستان الإسلامية.
وتأتي هذه الجهود الخيرية في إطار حرص المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على معاونة المنكوبين في مختلف أنحاء العالم، تأكيدًا لدورها الفاعل في العمل الإنساني الدولي، وترسيخًا لقيمها الأصيلة في مساعدة الإنسان وصون كرامته.