بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. نادي الصقور السعودي يدعم مشاركة ذوي الإعاقة في مهرجان الملك عبدالعزيز

وأوضح الدوسري الذي يشارك بصقره "حمدان" في مسابقة الملواح 400 متر فئة "فرخ حر مُلاك للسعوديين"، ضمن الأشواط التأهيلية؛ أنه بذل جهودًا كبيرة في الاستعداد للمشاركة في هذا الحدث الأبرز محليًّا ودوليًّا في الصقور، على مدار ما يقارب ثلاثة أشهر، وقام بتدريب وتجهيز الصقر من الناحية الطبية وجانب التغذية على أفضل ما يكون، وقطع مسافة من محافظة الخرج إلى ملهم، متمنيًا التوفيق في مشاركته الأولى بالمهرجان.