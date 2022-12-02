بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. نادي الصقور السعودي يدعم مشاركة ذوي الإعاقة في مهرجان الملك عبدالعزيز

كرَّس نادي الصقور السعودي -ومن خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 جهوده لمشاركة الصقارين من ذوي الإعاقة في فعالياته، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر، من خلال توفير الإمكانات كافة لخدمتهم، وإعداد مرافق المهرجان وتهيئتها لتتناسب مع المتطلبات الخاصة بهم، وفتح المجال أمامهم للتنافس في جميع سباقاته وأشواطه، سواء في سباق الملواح "400 متر" أو مسابقة المزاين.
وبيّن الصقار حمد المدعس الدوسري أن الإعاقة لم تستطع أن تحول بينه وبين تحقيق هدفه وحلمه على أرض الواقع، ولم يمنعه بُعد المسافات من الحضور؛ حيث مثلت هذه الظروف دافعًا قويًّا له للمشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 المُقام حاليًّا في ملهم بالرياض.
وأوضح الدوسري الذي يشارك بصقره "حمدان" في مسابقة الملواح 400 متر فئة "فرخ حر مُلاك للسعوديين"، ضمن الأشواط التأهيلية؛ أنه بذل جهودًا كبيرة في الاستعداد للمشاركة في هذا الحدث الأبرز محليًّا ودوليًّا في الصقور، على مدار ما يقارب ثلاثة أشهر، وقام بتدريب وتجهيز الصقر من الناحية الطبية وجانب التغذية على أفضل ما يكون، وقطع مسافة من محافظة الخرج إلى ملهم، متمنيًا التوفيق في مشاركته الأولى بالمهرجان.
وروى الصقار حمد المدعس بدايات معرفته بعالم الصقور التي تعلمها واكتسبها في طفولته من خلال عشقه لهذه الهواية، ومن ثم تطورت علاقته بالصقور ليشارك في المقناص، وفي هذه المرحلة تحول إلى المشاركة في المسابقات، التي بدأها بسباقات صغيرة، وتوّجها بالمشاركة في المهرجان والمسابقة التي تحمل اسمًا عزيزًا على قلب كل سعودي؛ اسم المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه.
وبيّن أنه ورغم الصعوبات التي واجهها في تجهيز الصقر والاستعداد للسباق، وتعامله مع الإعاقة في التنافس مع الصقارين العاديين؛ إلا أنه يتمنى أن تكلل تجربته الأولى في المشاركة بالمهرجان بالنجاح؛ حيث استعان بصقر واحد للمشاركة، مشيرًا إلى أن تحقيق مكاسب من المشاركة والحصول على المزيد من الخبرة والمعرفة في مجال هواية تربية الصقور؛ سيشجعانه على المشاركة في الدورة المقبلة بعدد أكبر من الصقور.