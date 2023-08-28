شركة Axiom Space الأمريكية تغلق جولة استثمارية قدرها 350 مليون دولار بقيادة "الجزيرة كابيتال"

أغلقت شركة Axiom Space الأمريكية جولة استثمارية (Series C)، قدرها 350 مليون دولار أمريكي، بقيادة الجزيرة كابيتال السعودية وBoryung الكورية الجنوبية، التي تركز على قطاع الرعاية الصحية، ومشاركة مجموعة من الجهات الاستثمارية.
ورفعت الشركة بذلك قيمة ما جمعته من استثمارات حتى الآن إلى 505 ملايين دولار أمريكي، كما أصبحت ثاني أكثر شركة متخصصة في حلول الفضاء جمعًا للاستثمارات خلال 2023 بعد SpaceX.
وقالت الشركة في بيانها إنها أبرمت عقودًا بقيمة تفوق 2.2 مليار دولار أمريكي مع جهات عدة، بينها "ناسا".
وكانت Axiom Space قد تأسست عام 2016، وتعمل على تطوير تقنيات لتمكين البشر من السفر للفضاء، وتعمل على تدريب رواد الفضاء في مقار خاصة.
كما سبق للشركة توقيع عقد شراكة مع "ناسا" بقيمة 1.26 مليار دولار أمريكي؛ للعمل على تقنيات عدة، بينها تطوير سترات فضاء لاستخدامها على سطح القمر.
وتركز الشركة جهودها أيضًا على تطوير محطة فضاء تجارية بعد فوزها بتفويض حصري من وكالة ناسا لربط أول وحدة لها بمحطة الفضاء الدولية من أجل بناء محطة أكسيوم، التي ستكون جاهزة للانفصال عن محطة الفضاء الدولية بحلول 2031 للعمل باستقلالية.