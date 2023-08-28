شركة Axiom Space الأمريكية تغلق جولة استثمارية قدرها 350 مليون دولار بقيادة "الجزيرة كابيتال"

وتركز الشركة جهودها أيضًا على تطوير محطة فضاء تجارية بعد فوزها بتفويض حصري من وكالة ناسا لربط أول وحدة لها بمحطة الفضاء الدولية من أجل بناء محطة أكسيوم، التي ستكون جاهزة للانفصال عن محطة الفضاء الدولية بحلول 2031 للعمل باستقلالية.