"تطوير محمية الإمام تركي": غزال الريم في المقطع المتداول من غزلان أطلقتها الهيئة في أوقات سابقة

قالت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إن ظهور غزال الريم بإحدى مناطق المحمية في مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يرجع إلى الغزلان التي تم إطلاقها في عام 2021م؛ حيث أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عدداً من غزلان الريم في عام 2021م، بالإضافة إلى أعداد من المها الوضيحي والنعام ذي الرقبة الحمراء، كما أطلقت المحمية في مايو الماضي المزيد من الغزلان، في إطار جهود إعادة توطين الأنواع النادرة في مواطنها الطبيعية.
وأكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أنها رصدت تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع في نطاق المحمية، في مؤشر إيجابي على نجاح مبادرات رعاية الأنواع النادرة وزيادة أعدادها في مواطنها الطبيعية وتعزيز التنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي في المحمية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية.
وثمّنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وعي أفراد المجتمع المحلي والتزامهم وتعاونهم الفعال الذي يضمن توفير بيئة آمنة للكائنات الفطرية وخالية من الاعتداءات والصيد الجائر.
ويشكل الحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض أحد المرتكزات الأساسية لعمل المحميات الملكية وتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية وما تتطلع إليه من استعادة التعايش والتناغم الطبيعي بين النمو العمراني والأنشطة الاقتصادية وحماية الطبيعة ورعاية الكائنات الفطرية.
وتطمح هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إلى المساهمة الفعالة في تنمية الوعي البيئي المجتمعي والحرص على حماية الطبيعة لتحقيق مستهدف المحمية بأن تكون مقصداً للسياحة البيئية وفق أفضل المعايير العالمية.