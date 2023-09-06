"تطوير محمية الإمام تركي": غزال الريم في المقطع المتداول من غزلان أطلقتها الهيئة في أوقات سابقة

قالت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إن ظهور غزال الريم بإحدى مناطق المحمية في مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يرجع إلى الغزلان التي تم إطلاقها في عام 2021م؛ حيث أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عدداً من غزلان الريم في عام 2021م، بالإضافة إلى أعداد من المها الوضيحي والنعام ذي الرقبة الحمراء، كما أطلقت المحمية في مايو الماضي المزيد من الغزلان، في إطار جهود إعادة توطين الأنواع النادرة في مواطنها الطبيعية.