مجلة "الصين للفضاء السيبراني" تنشر لباحث سعودي ورقة علمية عن "طريق الحرير الرقمي ودول الشرق الأوسط"

في إنجاز بحثي نادر، نشرت Chinese Journal of Cyberspace (中国网信)، وهي المجلة الرسمية الناطقة باسم لجنة الأمن السيبراني والمعلوماتية التابعة للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، ورقةً بحثية للباحث السعودي عبدالعزيز الشعباني، من مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية، لتُسجَّل بذلك أول مشاركة علمية سعودية في تاريخ المجلة.
وتناولت الورقة، المعنونة «طريق الحرير الرقمي: بناء جسر نحو مستقبل رقمي متوازن ومتعدد الأبعاد»، الأبعاد الاستراتيجية لطريق الحرير الرقمي، ودوره في تعزيز التعاون التكنولوجي والثقافي بين الصين ودول الشرق الأوسط، مع تحليل فرص التكامل في المجالات الرقمية والتعليمية والثقافية.
وتُعد المجلة من أبرز المنصات البحثية الموجهة لصنّاع القرار والخبراء الاستراتيجيين في المؤسسات الحكومية الصينية، وتخضع آلية النشر فيها لتوصيات أو دعوات رسمية انتقائية. كما تُصنَّف ضمن الدوريات الأكاديمية المحكمة المدرجة في CSSCI، ما يجعل قبول البحث فيها دليلاً على تميّزه العلمي وملاءمته لمعايير النشر العليا.
ويُعد نشر هذه الورقة لباحث سعودي إنجازاً نوعياً نادراً، لا سيما أنها تمثّل المادة الدولية الوحيدة في العدد، بما يعكس المكانة البحثية المتنامية للباحث في مجال الدراسات الرقمية والعلاقات العربية–الصينية، ويبرز الحضور السعودي المتصاعد في الحوار الدولي حول سياسات التحول الرقمي وبناء الشراكات التقنية بين الحضارات.