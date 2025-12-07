مجلة "الصين للفضاء السيبراني" تنشر لباحث سعودي ورقة علمية عن "طريق الحرير الرقمي ودول الشرق الأوسط"

وتُعد المجلة من أبرز المنصات البحثية الموجهة لصنّاع القرار والخبراء الاستراتيجيين في المؤسسات الحكومية الصينية، وتخضع آلية النشر فيها لتوصيات أو دعوات رسمية انتقائية. كما تُصنَّف ضمن الدوريات الأكاديمية المحكمة المدرجة في CSSCI، ما يجعل قبول البحث فيها دليلاً على تميّزه العلمي وملاءمته لمعايير النشر العليا.