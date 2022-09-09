لأول مرة.. 3 مديرات لقيادة مكاتب تعليم "بنين وبنات" في الرياض

وبيّن أمين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ورثان الورثان، أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض رئيس لجنة اختيار القيادات التعليمية والإدارية الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد اعتمد تكليف 45 مساعدًا ومساعدة للشؤون التعليمية والمدرسية، و15 مساعدًا جديدًا للخدمات المساندة في جميع مكاتب التعليم، فيما تم تكليف ١٥ مديرًا ومديرة لمكاتب التعليم، موضحًا أن الإدارة تسعى إلى رفع كفاءة الخدمة التعليمية عن طريق مكاتب التعليم، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمباني، والتسهيل على أولياء الأمور والمستفيدين.



