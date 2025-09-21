"مركز الغطاء النباتي" يُنقِّذ شجرة "ضبر" معمرة بجازان

تمكن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من إعادة تأهيل شجرة ضبر في محافظة صامطة بمنطقة جازان، بعد أن تعرضت للسقوط بعد الأمطار الغزيرة.